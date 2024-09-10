Сколько зарабатывал футболист сборной СССР, ставший тренером в Южной Америке. «Чувствовал себя богачом»

Знаменитый форвард сборной СССР, одесского «Черноморца» и «Локомотива» Виталий Шевченко после окончания игроцкой карьеры запустил тренерскую. В течение нескольких лет он успешно помогал Юрию Семину в «Локомотиве», а после развала страны решил кардинально поменять жизнь и махнул в Южную Америку.
В 1992-м Шевченко дебютировал в качестве главного тренера, возглавив один из ведущих клубов Боливии «Боливар». Туда его пригласил президент клуба Марио Меркадо, который приметил Шевченко еще в 1990 году, когда тот проводил лекции и показательные тренировки в турне по США с «Локомотивом».
Боливийский этап в карьере тренера оказался недолгим — он продлился всего два года. Но зато очень успешным!
Во-первых, с «Боливаром» Шевченко стал чемпионом страны.
Во-вторых, в Боливии тренер запасся интересными воспоминаниями на всю жизнь:
"Я жил в Ла-Пасе — 3600 метров над уровнем моря. Первые три дня ощущал нехватку кислорода. На четвертый уже спокойно тренировки проводил. Разве что курил меньше. Сами боливийцы лучшим средством от горной болезни считают чай из листьев коки. Пьют с утра до вечера.
Он вкусный, тонизирует. Вот жевать листья коки не рискнул. Хотя в Боливии это древняя традиция. Наркотической зависимости они не вызывают, вреда никакого. Наоборот, полезно. Повышают работоспособность, отбивают аппетит. Там официально разрешено выращивать коку. Только надо понимать, что ее листья — это не кокаин, так же как виноград — не вино", — вспоминал тренер.
А в-третьих, в Боливии Шевченко еще отлично заработал. Там он получал такие огромные деньги, которые даже ему не снились в СССР и России.
«По сравнению с “Локомотивом”, где получал долларов двести, чувствовал себя богачом. Зарплата — четыре тысячи. Бонус за чемпионство — 20 тысяч. Жизнь в Боливии дешевле, чем в России, раза в три. Например, обед в “Шератоне”. Роскошный ресторан, шведский стол — пять сортов мяса, рыба, суши, салаты, десерт… 12 долларов с человека!», — признавался Шевченко.
После Боливии Шевченко успел поработать в Израиле (с «Хапоэлем» и «Ирони»), Украине (с «Металлургом» и «Черноморцем») и России (с «Уралмашем», «Газовиком», «Ураланом», «Торпедо», «Сатурном», «Ростовом», «Тереком» и «Ротором»), а в 2010-м завершил карьеру.