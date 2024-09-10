Сколько зарабатывал футболист сборной СССР, ставший тренером в Южной Америке. «Чувствовал себя богачом»

Он вкусный, тонизирует. Вот жевать листья коки не рискнул. Хотя в Боливии это древняя традиция. Наркотической зависимости они не вызывают, вреда никакого. Наоборот, полезно. Повышают работоспособность, отбивают аппетит. Там официально разрешено выращивать коку. Только надо понимать, что ее листья — это не кокаин, так же как виноград — не вино", — вспоминал тренер.