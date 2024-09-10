«Сказал бы Де Полю: “Мать твою, ты совсем плох и играешь лишь потому, что дружишь с Месси”. Экс-хавбек Чили Мардонес об игроке сборной Аргентины

Он ограниченный футболист, который много работает. У него очень хорошие партнеры, которые компенсируют его ограниченность.
Я бы сказал ему: «Ты плох и играешь лишь потому, что дружишь с Месси», — заявил Патрисио Мардонес в передаче Con Camiseta.
«Есть [у Аргентины] один неприятный игрок, Родриго Де Поль. Я смотрел матч Аргентины с Чили — на поле я бы сказал ему: “Мать твою, ты совсем плох”.
Он ограниченный футболист, который много работает. У него очень хорошие партнеры, которые компенсируют его ограниченность.
Я бы сказал ему: «Ты плох и играешь лишь потому, что дружишь с Месси», — заявил Патрисио Мардонес в передаче Con Camiseta.