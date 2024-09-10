Представитель Дзюбы написал комментатору Т-Лиги Чепурину и предложил «обсудить его работу». Павел назвал позорищем поведение Артема на финале

«И даже в самый последний момент все это можно было потушить одним волевым, мужским и мудрым решением. Просто представьте, что Дзюба подходит к Чужому и говорит: “Извини, я переборщил — но и ты был не прав”.
Ан нет — 36-летний дядька предпочитает вести себя, как детсадовец из ролика «он показывал писюн» (no context!), и делить своих и чужих на «мужиков» и «девочек» на весь стадион, причем снова в спину уходящему сопернику. Просто позорище.
В момент, когда все превратилось в фарс, лига приняла единственно верное решение — сорвать стоп-кран: ничего увлекательного и веселого в происходящем не было. Все это уже начинало выглядеть абсурдно и даже жалко", — отреагировал на матч Чепурин.
Позже Чепурину написал Леонид.
«Сегодня г-н Гольдман изъявил желание обсудить работу комментатора в матче с “Амкалом”. Ведь там больше не было ничего, что заслуживало бы внимания официального представителя Артема Дзюбы», — написал Чепурин.
Дзюба пинком под зад сорвал финал медиатурнира: ударил звезду «Амкала». Соперник устроил бойкот.