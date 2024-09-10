Роналду об игре в 40+ лет: «Мы с Пепе следили за собой на протяжении многих лет. Когда доходишь до определенного возраста, все определяет твой менталитет, а не твое тело»

Когда речь о долголетии, дело в настрое. Когда ты доходишь до определенного возраста, все определяет твой менталитет, а не твое тело. У тела есть определенная память: если ты уделяешь ему внимание на протяжении 10, 15 лет — твое тело будет тебя уважать. И затем уже дело будет в психологии, если ты захочешь поиграть еще 4−5 лет.