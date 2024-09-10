Мостовой о ситуации Дзюбы и Джикии: «Наш футбол необоснованно финансово развратили — теперь нужно затягивать ремни. Надо идти на уступки обеим сторонам»

Если не произойдет, можно подождать полгода. Это не будет равноценно завершению карьеры. Сейчас можно поддерживать форму в командах Второй лиги или где-то по дружбе. Многим командам они могли бы принести пользу.
Финансовые запросы — это уже другой вопрос. Здесь нужно идти на уступки обеим сторонам или находить компромисс, потому что футбол когда-то закончится.
В свое время наш футбол необоснованно финансово развратили — теперь нужно затягивать ремни и думать не о контракте, а о футболе", — отметил бывший полузащитник сборной России.