Легендарного футболиста СССР в Африке считали богом. Все хотели к нему прикоснуться: почему?

Советского форварда Виталия Раздаева часто называют «местечковой легендой», что совершенно несправедливо. Сибирский талант считается одним из величайших игроков в истории первой лиги и лучшим бомбардиром турнира — за 555 матчей он забил 216 мячей. Да и в высшем дивизионе Раздаев успел отметиться, сыграв 33 матча за ЦСКА и став финалистом Кубка СССР.
Виталий Александрович поражал всех спортивным долголетием, завершив игровую карьеру только в 44 года. Его способности удивляли болельщиков родного «Кузбасса», а однажды он влюбил в себя целую страну! Как такое получилось?
Африканцы были в шоке
В 1986 году «Кузбасс» поехал на серию товарищеских матчей в Мавританию — небольшую страну в песках Сахары. Тогда кемеровчане могли себе позволить отправиться за рубеж и поиграть в футбол. Их соперниками были разные сборные Мавритании, в том числе первая.
Результаты матчей, увы, остались в истории. Но известно, что «Кузбасс» не испытал проблем с африканцами. Всё-таки уровень первой советской лиги был на голову выше чемпионата Мавритании. Поэтому турне завершилось в пользу сибирской команды.
В составе «Кузбасса» выделялся Виталий Раздаев. На тот момент ему было 40 лет, но возраст выдавали лишь седина и несколько глубоких морщин. Скорость и мышление у форварда были на высочайшем уровне. Его игра так понравилась африканцам, что они сочли белокожего сибиряка божеством!
— Когда африканцы увидели Раздаева, то были в шоке: 40-летний седовласый мужик убегал от защитников на одном дыхании! После матча с молодежкой болельщики потеряли благоразумные пределы и поперли на поле. Начали бегать за Раздаевым, хотели к нему прикоснуться — воспринимали его как бога, — вспоминал в интервью изданию «Городские новости» одноклубник Раздаева, форвард «Кузбасса» в 1984—1986 годах Александр Кишиневский.
По одной версии, Раздаев сумел убежать от восторженной толпы, которую сдержала мавританская полиция. По другой, фанаты всё же настигли Виталия Александровича и на руках вынесли с поля. Настолько сильным было уважение к его персоне!
«Дай таблетку! Любую!»
Но сама по себе поездка в Мавританию стала испытанием для сибиряков. Кишиневский вспоминал огромных рыжих комаров и страшную жару, которая одолевала футболистов. Главный тренер «Кузбасса» Юрий Севастьяненко и вовсе назвал ту командировку самой угнетающей.
— Пустыня, ветер гуляет, песок во рту постоянно. Нищета такая, что по улицам бродят худющие козы, жрут пачки от сигарет. За нашим врачом от автобуса до отеля ползли нищие, человек двадцать, кричали: «Дай таблетку! Любую!» А полицейские отгоняли их, хлестали плеткой, — рассказывал Севастьяненко «Спорт-Экспрессу».
Впрочем, все положительные эмоции «Кузбасс» получил на футбольном поле. А легендарный форвард Виталий Раздаев в очередной раз доказал свое величие.