Легендарного футболиста СССР в Африке считали богом. Все хотели к нему прикоснуться: почему?

В составе «Кузбасса» выделялся Виталий Раздаев. На тот момент ему было 40 лет, но возраст выдавали лишь седина и несколько глубоких морщин. Скорость и мышление у форварда были на высочайшем уровне. Его игра так понравилась африканцам, что они сочли белокожего сибиряка божеством!