В результате обстрела сектора Газа погиб футболист, пишут СМИ

По данным источника, Луббад погиб в результате израильского авиаудара по его квартире в секторе Газа. Вместе с футболистом также были убиты его жена и четыре дочери. Абед отмечает, что Луббад стал 303-м футболистом, погибшим в результате обстрелов со стороны Израиля.