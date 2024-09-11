В результате обстрела сектора Газа погиб футболист, пишут СМИ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Футболист кувейтского футбольного клуба «Аль-Ярмук» Хамди Луббад погиб в результате обстрела сектора Газа, сообщает в соцсети Х журналист Абубакар Абед.
По данным источника, Луббад погиб в результате израильского авиаудара по его квартире в секторе Газа. Вместе с футболистом также были убиты его жена и четыре дочери. Абед отмечает, что Луббад стал 303-м футболистом, погибшим в результате обстрелов со стороны Израиля.
Ранее Луббад также выступал за клуб «Иттихад» из города Дейр-эль-Балах.