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В результате обстрела сектора Газа погиб футболист, пишут СМИ

В результате обстрела сектора Газа погиб футболист Хамди Луббад.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Футболист кувейтского футбольного клуба «Аль-Ярмук» Хамди Луббад погиб в результате обстрела сектора Газа, сообщает в соцсети Х журналист Абубакар Абед.

По данным источника, Луббад погиб в результате израильского авиаудара по его квартире в секторе Газа. Вместе с футболистом также были убиты его жена и четыре дочери. Абед отмечает, что Луббад стал 303-м футболистом, погибшим в результате обстрелов со стороны Израиля.

Ранее Луббад также выступал за клуб «Иттихад» из города Дейр-эль-Балах.