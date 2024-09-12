Осинькин о «Крыльях»: «Соболева нам никто не предлагал! Сергеев был вариантом номер один, фамилия Дзюбы всплыла в прессе — рассматривать его как запасного кандидата неправильно из уважения»

— Да. Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила. У нас был кандидат номер один на позицию нападающего — Сергеев. Мы по нему и работали. Понятно, что надо иметь в голове и план Б. Но, согласитесь, рассматривать Дзюбу как кандидата номер два, три, четыре — неправильно. Просто нельзя так поступать из уважения к этому футболисту. Поэтому его кандидатуру мы тоже не рассматривали.