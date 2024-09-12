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Губерниев о Дзюбе и «Акроне»: «Жду, что Артем пересядет со своей роскошной иномарки — вперед на “Ладе Калине” к вершинам мастерства! Но прежде он должен извиниться перед

Сообщалось, что нападающий близок к подписанию контракта с тольяттинским клубом до конца сезона.

«Отличная новость! Жду, что Дзюба пересядет со своей роскошной иномарки на “Ладу”.

Артем, прежде чем приступить к своей блестящей карьере в «Акроне», должен извиниться перед всеми прекрасными дамами планеты Земля! Потому что его последние высказывания и поведение были явно не на уровне.

Поэтому, Артем, я в тебя верю! Вперед на «Ладе Калине» к вершинам мастерства, но только после изменений", — сказал комментатор.

Дзюба пнул игрока «Амкала». Команда бойкотировала финал Т-Лиги, потому что судья не удалил нападающего. Артем сказал: «Девочки, можете идти, спасибо большое».