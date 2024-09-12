Этот легендарный футболист СССР играл под чужой фамилией. Вот почему его клуб пошел на такой риск

Во второй половине 70-х форвард Виталий Старухин зажигал в составе донецкого «Шахтера» — дважды брал серебро чемпионата СССР, стал обладателем Кубка страны, четыре раза попадал в список 33 лучших футболистов сезона, а в 1979-м был признан по результатам опроса еженедельника «Футбол» лучшим футболистом СССР.
В том же году Старухина забил 26 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Такой результативности удивлялись и соперники.
«Да я вообще не понимаю, как Виталик играл! Не помню его с мячом, — вспоминал экс-полузащитник “Торпедо” Валерий Филатов. — Если получает — какой-то косолапенький. Чтобы кого-то обыграть, убежать — это не про Старухина. Но раз голову высунет в штрафной — гол! Еще раз — снова гол!».
Но мало кто знает, что Виталий начинал играть за «Шахтер» под другой фамилией. В Донецке Старухину сменили фамилию на Черных и отправили его в дубль. Но зачем «Шахтер» пошел на такой риск?
Оказывается, до дончане давно хотел переманить футболиста к себе. Виталий здорово проявил себя в «Строителе» из Полтавы, но клуб наотрез отказывался отдавать его «Шахтеру». Поэтому уже в 1972-м Старухина собрались похитить из «Строителя». Причем в свои планы клуб его посвятил только по ходу дела!
"Готовимся мы к очередной игре, ночуем на базе в дачных дощатых домиках на берегу Ворсклы, — рассказывал Старухин. — Часа в три ночи — стук в окошко. Выглянул: какой-то незнакомый мужик жестами показывает — дескать, выйди, разговор есть. Потом второй незнакомец в окошке нарисовался… А уж когда там Лариса — жена — появилась, совсем обалдел, подумал, что все еще сплю.
Люди из «Шахтера» хитро все обставили: сначала заехали за Лоркой моей в Полтаву, ее уговорили-умаслили, ну, а мне-то уж и отступать вроде некуда. Чтобы никого из спящих ребят не разбудить, побросал в темноте на ощупь в сумку бутсы, спортивный костюм — и деру! Никогда не подозревал, что «рафик» — такой скоростной автомобиль, каким он мне показался в ту ночь. Главным было уйти за пределы Полтавской области, пока тревогу не подняли и погоню не организовали. Обошлось".
На утро Полтава, разумеется, обнаружила, что Старухин сбежал и пожаловалась в Федерацию Футбола СССР — так разгорелся громкий скандал, итогом которого стал запрет Виталия на участие в матчах «Шахтера».
В Донецке же пошли на хитрость и заявили Старухина под фамилией Черных. Футболист спокойно играл себе за дубль, пока не получил приглашение в молодежную сборную СССР.
Чтобы скрыть аферу «Шахтер» прибегнул к помощи врачей, которые придумали Старухину диагноз — менингит. Клуб из Донецка отправил телеграмму в Москву с соответствующим заключением — в Федерации очень удивились такому повороту событий, однако от игрока все же отстали. А «Шахтер», чтоб впредь опять не попадаться, стал регулярно менять Старухину фамилии.
От футбольных чиновников Виталию пришлось скрываться еще несколько месяцев, пока скандал, наконец, не замяли. Осенью 1972 года он впервые сыграл за «Шахтер» и отметился первым голом — в товарищеской встрече против сборной Кубы (1:0). А 7 апреля 1973 года дебютировал в официальном матче — против «Спартака» (2:1). Свою выдающуюся карьеру в «Шахтере» «Король воздуха» начал с гола, который, конечно же, забил головой.