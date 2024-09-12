Этот легендарный футболист СССР играл под чужой фамилией. Вот почему его клуб пошел на такой риск

Люди из «Шахтера» хитро все обставили: сначала заехали за Лоркой моей в Полтаву, ее уговорили-умаслили, ну, а мне-то уж и отступать вроде некуда. Чтобы никого из спящих ребят не разбудить, побросал в темноте на ощупь в сумку бутсы, спортивный костюм — и деру! Никогда не подозревал, что «рафик» — такой скоростной автомобиль, каким он мне показался в ту ночь. Главным было уйти за пределы Полтавской области, пока тревогу не подняли и погоню не организовали. Обошлось".