Дзюба является свободным агентом после истечения контракта с «Локомотивом» в конце прошлого сезона. Ранее стало известно, что 36-летний форвард близок к подписанию контракта с «Акроном».
Петржела о Дзюбе: «Думает, что он русский Роналду — хочет играть до 40 лет. Только физическая форма и скандальная репутация не позволяют это делать»
«Дзюба думает, что он русский Роналду — хочет играть до 40 лет. Только его физическая форма уже не позволяет это делать. К тому же, у Артема скандальная репутация, поэтому до сих пор ни один клуб не захотел подписывать с ним контракт», — сказал бывший главный тренер «Зенита».