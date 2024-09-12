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Петржела о Дзюбе: «Думает, что он русский Роналду — хочет играть до 40 лет. Только физическая форма и скандальная репутация не позволяют это делать»

«Дзюба думает, что он русский Роналду — хочет играть до 40 лет. Только его физическая форма уже не позволяет это делать. К тому же, у Артема скандальная репутация, поэтому до сих пор ни один клуб не захотел подписывать с ним контракт», — сказал бывший главный тренер «Зенита».

Источник: Sports.Ru

Дзюба является свободным агентом после истечения контракта с «Локомотивом» в конце прошлого сезона. Ранее стало известно, что 36-летний форвард близок к подписанию контракта с «Акроном».