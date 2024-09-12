Ширер о Кейне: «Он хочет подражать Роналду, но срок в 7−8 лет может давить на него. Он будет играть еще 3−4 года, думаю. Для голов ему нужны бегающие игроки вроде Гордона и Сака»

"Я знаю, что Харри говорил о желании подражать Криштиану Роналду, который забил еще больше голов на прошлой неделе в возрасте 39 лет, но срок в семь или восемь лет может давить на него. Я знаю, что Роналду все еще забивает голы, но сможет ли Кейн, надо посмотреть. Сказав это, я действительно представляю, что Харри будет играть еще три или четыре года. Думаю, секрет в том, чтобы вокруг него были бегающие игроки.