Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ари о Дзюбе: «Король, давайте его в “Спартак”. Может и моей команде в Бразилии помочь»

— Помнишь Артема Дзюбу? Каким он был с тобой в «Спартаке»?

Источник: Sports.Ru

— Он король. Очень сильный футболист. Как в сборной России, так и в «Спартаке». Честно, не знаю, как он играет сейчас.

— Он сейчас без клуба.

— Давайте его сюда, в «Спартак».

— Может помочь «Спартаку»?

— Да. Может помочь и моей команде в Бразилии («Атлетико Сеаренсе» — Спортс«“).

— Александр Соболев ушел в «Зенит». Когда ты переходил в «Спартак», тебе объясняли, что с «Зенитом» есть противостояние?

— Да. У «Спартака» и «Зенита» всегда были дерби. Это сложная ситуация, когда нападающий переходит напрямую в «Зенит». Самое главное, что у «Спартака» есть много фанатов, хорошие игроки, — сказал бывший игрок «Спартака» и «Локомотива».