Ари о Дзюбе: «Король, давайте его в “Спартак”. Может и моей команде в Бразилии помочь»

— Он король. Очень сильный футболист. Как в сборной России, так и в «Спартаке». Честно, не знаю, как он играет сейчас.
— Он сейчас без клуба.
— Давайте его сюда, в «Спартак».
— Может помочь «Спартаку»?
— Да. Может помочь и моей команде в Бразилии («Атлетико Сеаренсе» — Спортс«“).
— Александр Соболев ушел в «Зенит». Когда ты переходил в «Спартак», тебе объясняли, что с «Зенитом» есть противостояние?
— Да. У «Спартака» и «Зенита» всегда были дерби. Это сложная ситуация, когда нападающий переходит напрямую в «Зенит». Самое главное, что у «Спартака» есть много фанатов, хорошие игроки, — сказал бывший игрок «Спартака» и «Локомотива».