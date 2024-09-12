Ари о Дзюбе: «Король, давайте его в “Спартак”. Может и моей команде в Бразилии помочь»

— Да. У «Спартака» и «Зенита» всегда были дерби. Это сложная ситуация, когда нападающий переходит напрямую в «Зенит». Самое главное, что у «Спартака» есть много фанатов, хорошие игроки, — сказал бывший игрок «Спартака» и «Локомотива».