Дзюба перешел в «Акрон». Контракт — до конца сезона

«Приветствуем Артема в нашем клубе и желаем ему успехов!» — говорится в заявлении тольяттинцев.
Дзюба находился в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» в конце прошлого сезона. Подробную статистику нападающего можно изучить здесь.
36-летний форвард подписал контракт с тольяттинским клубом до конца сезона-2024/25.
«Приветствуем Артема в нашем клубе и желаем ему успехов!» — говорится в заявлении тольяттинцев.
Дзюба находился в статусе свободного агента после ухода из «Локомотива» в конце прошлого сезона. Подробную статистику нападающего можно изучить здесь.