Роналду о жизни после футбола: «Буду скучать по адреналину. Я на 25 лет посвятил свое тело футболу и больше дать не могу. Но еще 2−3 года я смогу приносить что-то хорошее»

Но [я буду скучать, что] адреналина от футбола больше никогда не будет. Именно поэтому я иду дальше футбола. Я отдам всего себя, до 40, 41 года, это не имеет значения. Я на 25 лет посвятил свое тело футболу и больше дать не могу, потому что возраст не позволяет идти дальше.