Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду о критике от экспертов с ТВ: «Мне закончить карьеру из-за того, что меня критикуют две крысы? Мир и болельщики любят меня»

"Люди всегда обращают внимание на худшее, а не на лучшее. И что теперь? Мне закончить карьеру из-за того, что меня критикуют две крысы? Мир любит меня, болельщики любят меня. Это моя мотивация продолжать играть в футбол.

"Люди всегда обращают внимание на худшее, а не на лучшее. И что теперь? Мне закончить карьеру из-за того, что меня критикуют две крысы? Мир любит меня, болельщики любят меня. Это моя мотивация продолжать играть в футбол. Люди любят меня.

Мой блеск не исчезнет из-за того, что два человека с телевидения, которых никто не знает, критикуют меня«, — сказал нападающий “Аль-Насра” и сборной Португалии в беседе с Рио Фердинандом.

Роналду о жизни после футбола: «Буду скучать по адреналину. Я на 25 лет посвятил свое тело футболу и больше дать не могу. Но еще 2−3 года я смогу приносить что-то хорошее».