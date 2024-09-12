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«Единственный минус Дзюбы — скорость, в его возрасте происходит снижение. В плане выносливости, силы и здоровья — все в порядке». Экс-тренер Артема по физподготовке о его состоянии

В четверг «Акрон» объявил о подписании контракта с 36‑летним форвардом. Соглашение рассчитано до конца сезона‑2024/25.

Источник: Sports.Ru

— Многие переживают за физическую форму Дзюбы, ему уже 36 лет. Вы знаете его организм, он еще потянет игру в РПЛ?

— Артем крепок и силен. В плане скорости в его возрасте, конечно, происходит снижение. Это единственный минус. В плане выносливости, силы и здоровья — все в порядке. На уровне чемпионата России он спокойно сможет выдерживать конкуренцию.

— Каков биологический возраст Артема?

— 28 лет (смеется).

— Что думаете в целом о переходе Дзюбы?

— Затруднительно находиться без команды. Думаю, Артем поначалу переживал на этот счет, а потом просто плюнул, и все, — сказал трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин, тренировавший Артема Дзюбу.