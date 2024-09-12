«Единственный минус Дзюбы — скорость, в его возрасте происходит снижение. В плане выносливости, силы и здоровья — все в порядке». Экс-тренер Артема по физподготовке о его состоянии

— Многие переживают за физическую форму Дзюбы, ему уже 36 лет. Вы знаете его организм, он еще потянет игру в РПЛ?
— Артем крепок и силен. В плане скорости в его возрасте, конечно, происходит снижение. Это единственный минус. В плане выносливости, силы и здоровья — все в порядке. На уровне чемпионата России он спокойно сможет выдерживать конкуренцию.
— Каков биологический возраст Артема?
— 28 лет (смеется).
— Что думаете в целом о переходе Дзюбы?
— Затруднительно находиться без команды. Думаю, Артем поначалу переживал на этот счет, а потом просто плюнул, и все, — сказал трехкратный чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин, тренировавший Артема Дзюбу.