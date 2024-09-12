«Барса» предложила провести Финалиссиму на «Камп Ноу». Клуб хочет отдать дань уважения Месси на обновленном стадионе

Лапорта отметил, что, как только «Камп Ноу» будет готов, они рассматривают два варианта: специальное мероприятие, в зависимости от расписания Месси, или проведение Трофея Жоана Гампера 2026 года между «Барселоной» и «Интером Майами», в рамках которого состоится чествование аргентинца.