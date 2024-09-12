Родри о том, что Хави и Иньеста не выигрывали «Золотой мяч»: «Они ознаменовали собой целую эпоху, но были частью поколения Месси и Роналду»

Но для меня и для моей страны завоевание приза было бы поводом для гордости. Последним испанским лауреатом был Луис Суарес Мирамонтес много лет назад. Конечно, я не следил за ним и мало что о нем знаю, но для меня шок, что, возможно, в одной из лучших стран в истории футбола не так много игроков, которые выигрывали ["Золотой мяч].