Агент Дзюбы об «Акроне»: «Главное для Артема — футбол, а не финансовые запросы. Сыграла роль заинтересованность тренера и руководства»

Главное для Артема — футбол, а не какие-то финансовые запросы, о них и не шло речи. Нужно было подобрать по всем параметрам правильный выбор. Сыграла свою роль и заинтересованность главного тренера. Все руководство заинтересовано — спасибо, что поверили и доверились. Артем постарается отплатить на футбольном поле той же монетой", — сказал Леонид Гольдман.