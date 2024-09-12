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Агент Дзюбы об «Акроне»: «Главное для Артема — футбол, а не финансовые запросы. Сыграла роль заинтересованность тренера и руководства»

Контракт 36-летнего нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Источник: Sports.Ru

«Были на связи на протяжении всего окна. В первые месяцы был приоритет найти команду в московском регионе. Артем был готов играть только в России. “Акрон” показался наиболее привлекательным вариантом, на финишной прямой договорились обо всем.

Главное для Артема — футбол, а не какие-то финансовые запросы, о них и не шло речи. Нужно было подобрать по всем параметрам правильный выбор. Сыграла свою роль и заинтересованность главного тренера. Все руководство заинтересовано — спасибо, что поверили и доверились. Артем постарается отплатить на футбольном поле той же монетой", — сказал Леонид Гольдман.

После семи туров «Акрон» с 5 очками занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.