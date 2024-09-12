Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ямаль о Месси: «Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории, но достичь уровня Лео невозможно»

"Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой.

Достичь уровня Месси невозможно«, — сказал вингер “Барселоны” в эфире El Hormiguero.

Ямаль о Месси: «Сравнение с лучшими в истории означает, что ты делаешь все правильно. Главное — не обращать внимания, важнее всего создать наследие».