Ямаль о Месси: «Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории, но достичь уровня Лео невозможно»

Достичь уровня Месси невозможно«, — сказал вингер “Барселоны” в эфире El Hormiguero.
Ямаль о Месси: «Сравнение с лучшими в истории означает, что ты делаешь все правильно. Главное — не обращать внимания, важнее всего создать наследие».
"Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой.
Достичь уровня Месси невозможно«, — сказал вингер “Барселоны” в эфире El Hormiguero.
Ямаль о Месси: «Сравнение с лучшими в истории означает, что ты делаешь все правильно. Главное — не обращать внимания, важнее всего создать наследие».