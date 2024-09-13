Роналду объявил, что набрал миллиард подписчиков в соцсетях: «Больше, чем просто число — это свидетельство нашей общей страсти, любви к игре и не только. Спасибо за веру в меня»

От улиц Мадейры до крупнейших стадионов мира, я всегда играл ради своей семьи и ради вас, и теперь нас миллиард, и мы вместе. Вы были со мной на каждом шагу пути, при всех взлетах и падениях. Этот путь — наш путь, и вместе мы показали, что нет пределов тому, чего мы можем достичь.