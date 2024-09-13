Суд по делу о смерти Марадоны перенесли на 2025 год

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сентября. /ТАСС/. Суд в аргентинском городе Сан-Исидро вновь перенес заседание по делу о смерти чемпиона мира по футболу Диего Марадоны. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Отмечается, что о переносе начала судебного разбирательства попросили трое из восьми подозреваемых, обвиняемых во врачебной халатности. По информации телеканала, другие участники процесса не высказали возражений в связи с таким решением.
Планируется, что заседание состоится 11 марта 2025 года. Это уже второй перенос начала судебного разбирательства, изначальной датой было 4 мая, однако позднее его отложили до 1 октября.
В конце 2021 года генпрокуратура передала в суд дело о смерти Марадоны, в июне 2022 года стало известно, что восемь медицинских работников предстанут перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве чемпиона мира при отягчающих обстоятельствах. Обвиняемым, в число которых входят нейрохирург Марадоны Леопольдо Луке, психиатр Астана Косачев и психолог Карлос Диас, грозит от 8 до 25 лет лишения свободы. Именно эти трое подозреваемых попросили суд о переносе заседания.
Расследование прокуроров было сосредоточено на том, что произошло при лечении на дому, где экс-футболист умер 25 ноября 2020 года. Там он находился с 11 ноября 2020 года после операции на головном мозге из-за субдуральной гематомы. Согласно показаниям, которые прокуратуре удалось получить от людей, посещавших дом Марадоны, место его пребывания не соответствовало стандартам ухода за человеком после серьезной операции.
Марадона умер на 61-м году жизни. Причиной стала острая сердечная недостаточность, которая привела к отеку легких. Он был чемпионом мира 1986 года и считается одним из лучших футболистов ХХ века, Марадона выступал за аргентинские клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанские «Барселону» и «Севилью», а также итальянский «Наполи», аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе 113 матчей и 50 мячей за сборную Аргентины.