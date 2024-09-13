Миранчук заявил, что высшие силы отправили его в Атланту

«Когда я получил возможность перебраться в США, а особенно в Атланту, где огромное число рэперов… Понимаешь, как все устроено? Я всегда слушал рэперов из Атланты, и теперь я сам в “Атланте”. Думаю, тот, кто решает все во вселенной, каким-то образом забросил меня сюда», — сказал Миранчук в интервью The Atlanta Journal Constitution.