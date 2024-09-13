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Миранчук заявил, что высшие силы отправили его в Атланту

Алексей Миранчук заявил, что высшие силы отправили его в Атланту.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Российский футболист «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук заявил, что высшие силы отправили его в Атланту, так как он всегда слушал рэперов из этого города.

Миранчук, перешедший в «Атланту» из итальянской «Аталанты», прибыл в США 18 августа, 16 августа он получил рабочую визу для выступлений в североамериканской Главной футбольной лиге (MLS). После трансфера 28-летний футболист принял участие в двух гостевых матчах, в которых не отметился результативными действиями.

«Когда я получил возможность перебраться в США, а особенно в Атланту, где огромное число рэперов… Понимаешь, как все устроено? Я всегда слушал рэперов из Атланты, и теперь я сам в “Атланте”. Думаю, тот, кто решает все во вселенной, каким-то образом забросил меня сюда», — сказал Миранчук в интервью The Atlanta Journal Constitution.

«Атланта» 14 сентября примет «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата MLS.