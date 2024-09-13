Футболисты «Слуцка» и «Шахтера» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

Встреча в Слуцке прошла с преимуществом хозяев поля, но они так и не сумели поразить ворота гостей — ничья 0:0. После сегодняшней игры «Шахтер» вышел из минуса — теперь у него 0 очков. По решению АБФФ перед стартом нынешнего чемпионата с солигорской команды было снято 20 очков за участие в договорных матчах.