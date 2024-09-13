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Футболисты «Слуцка» и «Шахтера» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Слуцка» и солигорского «Шахтера» сыграли вничью в стартовом поединке 21-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Слуцк"

Встреча в Слуцке прошла с преимуществом хозяев поля, но они так и не сумели поразить ворота гостей — ничья 0:0. После сегодняшней игры «Шахтер» вышел из минуса — теперь у него 0 очков. По решению АБФФ перед стартом нынешнего чемпионата с солигорской команды было снято 20 очков за участие в договорных матчах.

Завтра лидер чемпионата гродненский «Неман» сыграет на своем поле с «Ислочью», идущие вторыми футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа» встретятся на выезде со «Сморгонью», а в Борисове «Арсенал» будет соперничать с мозырской «Славией». В воскресенье, 15 сентября, «Нафтан» сыграет в Новополоцке с брестским «Динамо», БАТЭ на поле «Борисов-Арены» примет футболистов «Витебска». Два заключительных поединка этого тура состоятся 16 сентября на столичных аренах: «Динамо» (Минск) — «Днепр» (Могилев), «Минск» — «Гомель».

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Неман» (Гродно) — 43 очка (19 матчей), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 39 (19), «Динамо» (Минск) — 38 (16), «Динамо» (Брест) — 35 (20). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, забивший 13 мячей.