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Мбаппе может сыграть в 7 матчах «Реала» за 22 дня, в двух — выйти на замену (As)

До октябрьского перерыва на игры сборных мадридский клуб в течение 22 дней встретится с «Сосьедадом», «Штутгартом», «Эспаньолом», «Алавесом», «Атлетико», «Лиллем» и «Вильярреалом» — в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

По данным As, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует ротацию с участием Мбаппе в матчах с «Эспаньолом» и «Алавесом», а сам форвард рассчитывает выйти на замену в некоторых играх.

В 4 матчах сезона Ла Лиги на счету француза 2 гола.