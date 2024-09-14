Мбаппе может сыграть в 7 матчах «Реала» за 22 дня, в двух — выйти на замену (As)

По данным As, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует ротацию с участием Мбаппе в матчах с «Эспаньолом» и «Алавесом», а сам форвард рассчитывает выйти на замену в некоторых играх.
В 4 матчах сезона Ла Лиги на счету француза 2 гола.
До октябрьского перерыва на игры сборных мадридский клуб в течение 22 дней встретится с «Сосьедадом», «Штутгартом», «Эспаньолом», «Алавесом», «Атлетико», «Лиллем» и «Вильярреалом» — в Ла Лиге и Лиге чемпионов.
По данным As, главный тренер «Реала» Карло Анчелотти планирует ротацию с участием Мбаппе в матчах с «Эспаньолом» и «Алавесом», а сам форвард рассчитывает выйти на замену в некоторых играх.
В 4 матчах сезона Ла Лиги на счету француза 2 гола.