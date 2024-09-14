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Песьяков о травмах вратарей в «Крыльях»: «Кто-то иголочки в куклу вуду вставляет. Просто черная полоса, надеюсь»

Накануне в матче 8-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:0) голкипер был заменен после первого тайма.

Источник: Sports

— Вас сегодня заменили в перерыве. Какое-то повреждение?

— Небольшой рецидив. Почувствовал, что во втором тайме будет больше игра по счету, нужно больше длинных передач, а их делать я не мог.

— В «Крыльях» какая-то череда травм вратарей. С чем это связано?

— Кто-то иголочки в куклу вуду вставляет, но вычислить его пока не можем. Стечение обстоятельств, надеюсь, что это просто черная полоса. У Вани Ломаева не все в порядке, как я знаю. Богдан Овсянников после тяжелой травмы не полностью готов, — сказал Песьяков.