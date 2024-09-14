Угаров о Дзюбе в «Акроне»: «Это мина замедленного действия. Будет интересно посмотреть, кто кого утопит»

У Артема все хорошо начиналось с «Локомотивом», он был герой, а потом вдруг почему-то тренер стал им недоволен. Хотя я сразу говорил, что там будут проблемы… И у «Акрона» с Артемом они тоже возникнут, как и внутренние проблемы в команде. Дзюба — это мина замедленного действия«, — сказал экс-хавбек “Зенита”.