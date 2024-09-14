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Угаров о Дзюбе в «Акроне»: «Это мина замедленного действия. Будет интересно посмотреть, кто кого утопит»

«Выбор “Акрона” — замечательный, выбор Дзюбы — тоже прекрасный. Наконец-то футболист, чемпион, опустился до дна турнирной таблицы, чтобы помочь команде остаться в РПЛ. И тут возникает вопрос — кто кого утопит? Или Дзюба утопит “Акрон”, или “Акрон” утопит Дзюбу — и на это будет очень интересно посмотреть.

У Артема все хорошо начиналось с «Локомотивом», он был герой, а потом вдруг почему-то тренер стал им недоволен. Хотя я сразу говорил, что там будут проблемы… И у «Акрона» с Артемом они тоже возникнут, как и внутренние проблемы в команде. Дзюба — это мина замедленного действия«, — сказал экс-хавбек “Зенита”.