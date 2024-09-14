Гарначо остался в запасе «МЮ» не из-за лайка слов Роналду с критикой тен Хага. Это техническое и тактическое решение тренера (Фабрицио Романо)

Гарначо ранее лайкнул слова Криштиану Роналду с критикой Эрика тен Хага, но затем убрал отметку. Алехандро уже попадался на одобрении резких слов про тренера «МЮ» весной.
Отмечается, что тен Хаг называет решение по Гарначо техническим и тактическим.
Как сообщает Фабрицио Романо, решение не связано с активностью футболиста в соцсетях.
Гарначо ранее лайкнул слова Криштиану Роналду с критикой Эрика тен Хага, но затем убрал отметку. Алехандро уже попадался на одобрении резких слов про тренера «МЮ» весной.
Отмечается, что тен Хаг называет решение по Гарначо техническим и тактическим.