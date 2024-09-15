Саудовский футболист аль-Муваллад попал в реанимацию после падения с балкона

ДУБАЙ, 15 сентября. /ТАСС/. Полузащитник сборной Саудовской Аравии по футболу Фахад аль-Муваллад госпитализирован после падения с балкона в частном доме в Дубае. Об этом сообщило агентство AFP.
Отмечается, что игрок находится в отделении интенсивной терапии. Как уточняет агентство, спортсмен, проводивший в Дубае короткий отпуск, выпал с балкона, который расположен на втором этаже.
Аль-Мувалладу 30 лет, с августа 2022 года он выступает за клуб «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. По ходу карьеры футболист также играл за саудовский «Аль-Иттихад» и испанский «Леванте». В составе сборной Саудовской Аравии полузащитник провел 67 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал 6 голевых передач.
Аль-Муваллад является участником чемпионата мира 2018 года в России. На том турнире футболист сыграл во всех трех встречах группового этапа, включая матч открытия против команды России (0:5). Аль-Муваллад также помог национальной команде отобраться на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако позднее был исключен из заявки в связи с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. 10 сентября игрок провел 18 минут в отборочном матче чемпионата мира — 2026 против команды Китая (2:1).