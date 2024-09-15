Саудовский футболист аль-Муваллад попал в реанимацию после падения с балкона

Аль-Муваллад является участником чемпионата мира 2018 года в России. На том турнире футболист сыграл во всех трех встречах группового этапа, включая матч открытия против команды России (0:5). Аль-Муваллад также помог национальной команде отобраться на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако позднее был исключен из заявки в связи с дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил. 10 сентября игрок провел 18 минут в отборочном матче чемпионата мира — 2026 против команды Китая (2:1).