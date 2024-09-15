В Индонезии футболист нокаутировал судью ударом в челюсть во время матча

Инцидент произошел во время одной из встреч в рамках Индонезийских национальных игр. Главный арбитр матча назначил пенальти в ворота команды Центрального Сулавеси, после чего один из футболистов нанес ему мощный удар в челюсть. Пострадавший рухнул на газон, позже его увезли на машине скорой помощи.