В Индонезии футболист нокаутировал судью ударом в челюсть во время матча

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. В Индонезии футболист напал на судью во время матча.
Инцидент произошел во время одной из встреч в рамках Индонезийских национальных игр. Главный арбитр матча назначил пенальти в ворота команды Центрального Сулавеси, после чего один из футболистов нанес ему мощный удар в челюсть. Пострадавший рухнул на газон, позже его увезли на машине скорой помощи.
Команда соперника не сумела реализовать назначенный пенальти, но спустя несколько минут резервный судья, заменивший главного арбитра, поставил еще один одиннадцатиметровый в ворота Сулавеси. Команда, уже игравшая вдевятером к моменту инцидента, отказалась продолжать матч и покинула поле, получив техническое поражение.