Россиянин Амир Ибрагимов забил гол за молодежный «Манчестер Юнайтед»

16-летний Амир родился в Дагестане, но уже продолжительное время выступает в Англии за «Манчестер Юнайтед». В феврале 2023 года он дебютировал в составе сборной Англии U15 в товарищеском матче с Бельгией (3:2), проведя на поле 60 минут.