Белорусы второй раз взяли бронзу Евролиги по пляжному футболу

После поражения в полуфинале от португальцев сегодня белорусы вышли на игру с боевым настроем и буквально в первой же атаке Анатолий Рябко открыл счет. Потом голкипер Владимир Устинович и Артемий Дрозд (дважды) забили еще три гола, а испанец Рами отыграл один мяч. В последнем периоде Олег Гапон и капитан белорусской дружины Иван Константинов довели дело до разгрома одной из сильнейших команд планеты.



В решающем поединке за золото действующие чемпионы Евролиги итальянцы будут отстаивать свой титул в игре с португальцами.



Вчера в полуфинале белорусы проиграли Португалии с крупным счетом 3:7, а хозяева турнира одолели испанцев в дополнительное время — 4:3.



На предварительном этапе белорусская сборная заняла первое место в группе В, победив команды Швейцарии (9:6), Молдовы (8:0) и Франции (6:3). В четвертьфинале белорусы должны были встретиться с эстонцами, но те отказались от игры и получили техническое поражение 0:3.



В прошлом сезоне победителями в третий раз в истории стали итальянцы, выигравшие в финале у испанцев (5:4), а белорусы завоевали бронзовые награды, победив португальцев (6:5). В 2021 году белорусская сборная завоевала серебряные медали Евролиги. Наибольшее количество титулов у Португалии, которые восемь раз становились чемпионами, по пять раз турнир выигрывали команды Испании и России.



Теперь белорусские подопечные испанского тренера Никласа Альварадо будут готовиться к отборочному турниру чемпионата мира, который пройдет с 4 по 13 октября в испанском Кадисе.