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Рикельме о Месси: «Он сыграет на следующем чемпионате мира — нет сомнений, он просто обязан. Он много выиграл, но хочет побеждать дальше»

"Месси постоянно переизобретает себя. Никогда не знаешь, на что он способен. И у меня нет сомнений, что он будет играть на следующем чемпионате мира, он просто обязан играть. Мы все будем болеть за то, чтобы он сыграл.

Источник: Sports.Ru

Я не сильно его поддразниваю, мы много общаемся, я думаю, что он будет играть. Он в отличной форме, это что-то невероятное. К этому можно добавить, что ему действительно нравится соревноваться. Он много выиграл, но хочет побеждать дальше«, — сказал бывший полузащитник “Барселоны” и сборной Аргентины на канале AZZ.