Мангаш после 1:1 с «Динамо» Махачкала: «Спартак» играл против команды настоящих бойцов, хочу похвалить их. Сложный матч, сложное поле"

— Что можешь сказать об игре? Не давила ли атмосфера на команду? В Махачкале всегда поддерживают очень ярко и агрессивно.
— Мы хотели сегодня победить, это точно. Но получился сложный матч, сложное поле. Мы играли против команды настоящих бойцов, хочу похвалить их. Надеюсь, что в следующий раз удача будет на нашей стороне. Сегодня, повторюсь, мы должны были победить.
Действительно, я могу играть на многих позициях. У меня нет какой‑то любимой из них. Готов сыграть на той, на которой необходимо тренеру и команде. Мы с ним это не обсуждали. Все просто, он меня знает, где скажет играть, там и буду играть, — сказал португальский защитник красно-белых.