Мангаш после 1:1 с «Динамо» Махачкала: «Спартак» играл против команды настоящих бойцов, хочу похвалить их. Сложный матч, сложное поле"

Действительно, я могу играть на многих позициях. У меня нет какой‑то любимой из них. Готов сыграть на той, на которой необходимо тренеру и команде. Мы с ним это не обсуждали. Все просто, он меня знает, где скажет играть, там и буду играть, — сказал португальский защитник красно-белых.