Мостовой о «Спартаке» и 1:1: «Прогнозировал тяжелую игру, но молодцы. Махачкала — самый неудобный соперник сейчас. У них надо учиться игре в обороне»

«Прогнозировал тяжелую игру для “Спартака” в Махачкале, недавно “Динамо” вообще обыграло их в Кубке. Вышли, вытерпели — это их козырь против сильных команд. “Динамо” Махачкала сейчас — самая неудобная команда для “Спартака”. Можно так сказать.