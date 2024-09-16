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Мостовой о «Спартаке» и 1:1: «Прогнозировал тяжелую игру, но молодцы. Махачкала — самый неудобный соперник сейчас. У них надо учиться игре в обороне»

«Прогнозировал тяжелую игру для “Спартака” в Махачкале, недавно “Динамо” вообще обыграло их в Кубке. Вышли, вытерпели — это их козырь против сильных команд. “Динамо” Махачкала сейчас — самая неудобная команда для “Спартака”.
Источник: Sports

«Прогнозировал тяжелую игру для “Спартака” в Махачкале, недавно “Динамо” вообще обыграло их в Кубке. Вышли, вытерпели — это их козырь против сильных команд. “Динамо” Махачкала сейчас — самая неудобная команда для “Спартака”. Можно так сказать.

Но «Спартак» молодцы. Московское «Динамо» вроде не должно было выигрывать, а потом бам-бам — и победа. «Локомотив» тоже не слишком уверенно обыграл «Оренбург».

Так что такие команды, как «Динамо» Махачкала, неуступчивы. У них надо учиться игре в обороне«, — сказал бывший игрок “Спартака” и сборной России.