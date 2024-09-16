Дзюба о переходе в «Акрон»: «Ночь бессонная была, нужно было взвесить все. Уважаемые люди сказали, что надо. Да и сам бы жалел, если бы выбрал ничего не делать»

"Я очень соскучился по РПЛ, спасибо зрителям за такое теплое приветствие, когда так встречают, очень приятно, все не зря. Очень важно, что победили, как команда в целом выглядели достойно, это один из наших конкурентов за борьбу за выживание, мы хотим как можно дальше оттуда уйти.