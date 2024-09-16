Дзюба о переходе в «Акрон»: «Ночь бессонная была, нужно было взвесить все. Уважаемые люди сказали, что надо. Да и сам бы жалел, если бы выбрал ничего не делать»

"Я очень соскучился по РПЛ, спасибо зрителям за такое теплое приветствие, когда так встречают, очень приятно, все не зря. Очень важно, что победили, как команда в целом выглядели достойно, это один из наших конкурентов за борьбу за выживание, мы хотим как можно дальше оттуда уйти.
Долго ли решался на переход в «Акрон»? Ночь бессонная была у меня, да, нужно было взвесить все, уважаемые люди поддержали меня, сказали, что надо, мое окружение тоже, поэтому у меня уже не оставалось выбора.
Да и сам бы я, наверное, жалел бы, если бы выбрал ничего не делать. Рад, что сделал правильный выбор", — сказал Дзюба.
Сразу ассист Дзюбы: не пожадничал в стиле Роналду. Цель рядом — 100 голевых.