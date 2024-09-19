Творил чудеса со сборной СССР, покорил Европу с командой-сенсацией, едва не загремел в тюрьму. Истории о Челебадзе

Реваз Челебадзе — живая легенда советского и грузинского футбола. Всю карьеру знаменитый нападающий сборной СССР провел в родной Грузии, где ярко выступал в составе батумского и тбилисского «Динамо». За столичный клуб Челебадзе наколотил 66 мячей в 199 матчах и выиграл четыре трофея — становился чемпионом СССР, дважды брал Кубок страны, а еще покорил Европу, подняв над головой в 1981-м Кубок обладателей кубков.
«Физически сильный, всегда нацеленный на ворота форвард-таран. Имея пробелы в технико-тактической подготовке, сумел за счет трудолюбия стать заметной фигурой в советском футболе конца 70-х — начала 80-х и достойным партнером своим товарищам по команде», — писал в своей энциклопедии «Российский футбол за 100 лет» Грэгори Пэйдж.
За сборную СССР Челебадзе отыграл лишь 7 матчей (3 гола), но внес большой вклад в яркую победу над Бразилией на легендарной «Маракане». Летом 1980 года советская команда впервые истории со счетом 2:1 обыграла трехкратных чемпионов мира.
В том матче Реваз не отметился результативными действиями, но показал настоящий грузинский характер. В середине второго тайма защитник Жуниор спровоцировал Реваза Челебадзе и едва не получил за это.
«Столкнулись в борьбе за мяч, бразилец упал. Я наклонился, протянул руку и сказал: “Пардон”. А он лягнул меня в лицо. Судья, закрытый игроками, этого не увидел. Я прорычал: “Убью!” И готов был кинуться на Жуниора с кулаками. С трибун сразу полетели петарды», — вспоминал Челебадзе.
Почувствовав напряжение, мудрый Константин Бесков принял очень своевременно решение. От греха подальше он убрал с поля разъяренного Челебадзе, заменив его Оганесяном. В итоге сборная СССР избежала карточек, удержала победный счет и сорвала овации от местных болельщиков.
Спустя еще год Челебадзе сотворил сенсацию в еврокубках — его «Динамо» оказалось там совершенно случайно. Никто и подумать не мог, что команда из Тбилиси доберется до финала Кубка обладателей кубков и обыграет там «Карл Цейсс». Подробнее об этой исторической победе можно почитать ниже по ссылке.
«Чтобы туда попасть, надо было дойти до финала Кубка СССР, — вспоминал Челебадзе в интервью “СЭ”. — А я девять мячей в том розыгрыше наколотил. То есть проложил “Динамо” путь в этот турнир».
Меньше чем через год, в апреле 1982-го, у Реваза произошла ситуация, после которой он вполне мог оказаться в тюрьме. Полузащитник киевского «Динамо» Александр Бойко сыграл необычайно грубо против Челебадзе, а тот никогда не прощал такой дерзости на поле.
«Был в Киеве такой — Бойко. Сначала меня по голеностопам охаживал, следом против Дараселия грубо сыграл. Виталик завелся, полез на него, а я шепнул: “Не здесь. Отлупим его по дороге в раздевалку”, — вспоминал Челебадзе.
После окончания встречи форвард осуществил задуманное. В итоге началась драка.
«В тоннеле догнал Бойко: “Ты чего пацана обижаешь?” И влепил пощечину. А он своей ножищей 48-го размера врезал мне по заднице. Разнимать нас бросился Хинчагашвили, так Бойко и ему навернул. Тот ответил. Началась драка. В конце концов мы с Бойко кубарем скатились к ногам Лобановского. Тут уж милиция подоспела. Растащили. Разошлись по раздевалкам», — рассказывал Челебадзе.
Разумеется, после такой зарубы без последствий не обошлось. Чуть позже драчунов (некоторые из которых гоняли за сборную СССР) вызывали на ковер к первому заместителю министра МВД Украинской ССР.
«Вскоре появился полковник: “Ахалкаци, Челебадзе, Дараселия и Хинчагашвили — идемте со мной”. Зашли в комнату, где сидели Лобановский, Бойко, судья Баскаков, инспектор Якушин и генерал, первый замминистра МВД Украины, — рассказывал Челебадзе. — К судейству есть претензии?» — спросили Ахалкаци. — «Никаких», — ответил он и повернулся к Лобановскому: «Валерий Васильевич, в футболе все бывает…» Но генерал заорал: «Замолчите! Этих бандитов сажать надо. Прямо отсюда в камеру везти».
Дело пахло громким скандалом и показательным арестом — футболисты рисковали, как минимум, провести ночь в обезьяннике. Однако, к счастью, ситуацию разрулил опытный Лобановский. Тренер вступился за футболистов и всех отмазал от неприятностей.
«Вдруг Лобановский его оборвал: “Успокойтесь и покиньте зал. Мы сами разберемся”. Генерал вышел недовольный. А Лобановский продолжил: “Челебадзе, Дараселия, Бойко — встаньте и обнимите друг друга”. Мы обнялись, расцеловались. И на этом инцидент был исчерпан», — рассказывал Челебадзе.
К концу 80-х Реваз завершил карьеру в тбилисском «Динамо» и занялся административной работой. Он стал президентом батумского «Динамо» и «Металлурга» из Рустави, а в перерывах без работы был вице-президентом Федерации футбола Грузии.
Позже Челебадзе переквалифицировался в агента и стал работать с юными грузинскими футболистами — например, Реваз одно время вел дела экс-футболиста «Спартака» Жано Ананидзе.
Сейчас 68-летний Челебадзе (2 октября легендарному футболисту СССР исполнится 69 лет. — Прим. Sport24) часто дает комментарии журналистам — восхищается сборной Грузии, пророчит Хвиче «Золотой мяч» и сравнивает Мамардашвили с великим Ринатом Дасаевым.
«Мамардашвили будет работать и не остановится! Я могу сравнить его с Дасаевым. И Ринат тоже говорил про Мамардашвили только хорошее. Дасаев тоже был лет пять лучшим вратарем мира, так что я сравниваю Мамардашвили с Дасаевым», — сказал Челебадзе.