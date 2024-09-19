Творил чудеса со сборной СССР, покорил Европу с командой-сенсацией, едва не загремел в тюрьму. Истории о Челебадзе

«В тоннеле догнал Бойко: “Ты чего пацана обижаешь?” И влепил пощечину. А он своей ножищей 48-го размера врезал мне по заднице. Разнимать нас бросился Хинчагашвили, так Бойко и ему навернул. Тот ответил. Началась драка. В конце концов мы с Бойко кубарем скатились к ногам Лобановского. Тут уж милиция подоспела. Растащили. Разошлись по раздевалкам», — рассказывал Челебадзе.