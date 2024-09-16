Филимонов о Соболеве: «Это не Месси, Зидан или Холанд — обычный футболист. При мне его не было бы в “Спартаке”, даже если бы он о “Реале” или “Барсе” думал&r

Я как-то сказал, что Промес выходил бы только на замену в «Спартаке» моего времени. При всем уважении, ни Соболев, ни другие футболисты не играли бы. Может быть, кто-то и заиграл бы, но не при нынешнем уровне. Соболев — обычный футболист.