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Филимонов о Соболеве: «Это не Месси, Зидан или Холанд — обычный футболист. При мне его не было бы в “Спартаке”, даже если бы он о “Реале” или “Барсе” думал&r

— С какими чувствами следили за сагой с Соболевым?

Источник: Sports

— Слава богу, не следил. Я слышал разговоры между знакомыми, но не вникал.

— Можете представить, чтобы в вашем «Спартаке» футболист сказал, что его мысли связаны с «Зенитом»?

— Нет, конечно. Его бы уже не было в «Спартаке», даже если его мысли связаны с «Реалом» или «Барселоной». Если ты в «Спартаке», то все должен отдавать команде. Отстранили и отстранили.

Я как-то сказал, что Промес выходил бы только на замену в «Спартаке» моего времени. При всем уважении, ни Соболев, ни другие футболисты не играли бы. Может быть, кто-то и заиграл бы, но не при нынешнем уровне. Соболев — обычный футболист.

— Какую реакцию стоит ждать от болельщиков «Спартака», когда Соболев приедет в Тушино с «Зенитом»?

— Я не знаю, наверное, это лучше у них уточнить. Для меня ничего необычного тут нет. Сколько таких было и сколько еще будет. Соболев — не Месси, Зидан или Холанд.

Много лет назад у кого-то из «Спартака» спросили, кого он знает из команды соперника. Ответ был: «Я знаю только Черенкова, Марадону и Гаврилова». Вот уровень понимания, к чему надо стремиться, — сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной России.