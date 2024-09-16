Мейра о Роналду: «Самый важный игрок в истории португальского футбола. У нас были Нани, Куарежма и Симау, но Криштиану отличался от всех и много работал, ни на что не отвлекаясь»

"Он был очень молод, а у нас были Нани, Куарежма, Симау… На самом деле, у нас было много футболистов на его позицию. Он отличался от всех, очень уверенно играл как справа, так и слева, был очень взрывным и очень уверенным в себе. Мы предполагали, что он явно будет одним из тех, кто может пойти дальше, но это была интуиция. Иногда молодые люди, которые поначалу подают большие надежды, в итоге сбиваются с пути.