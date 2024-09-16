Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мейра о Роналду: «Самый важный игрок в истории португальского футбола. У нас были Нани, Куарежма и Симау, но Криштиану отличался от всех и много работал, ни на что не отвлекаясь»

"Он был очень молод, а у нас были Нани, Куарежма, Симау… На самом деле, у нас было много футболистов на его позицию. Он отличался от всех, очень уверенно играл как справа, так и слева, был очень взрывным и очень уверенным в себе.

Источник: Sports.Ru

"Он был очень молод, а у нас были Нани, Куарежма, Симау… На самом деле, у нас было много футболистов на его позицию. Он отличался от всех, очень уверенно играл как справа, так и слева, был очень взрывным и очень уверенным в себе. Мы предполагали, что он явно будет одним из тех, кто может пойти дальше, но это была интуиция. Иногда молодые люди, которые поначалу подают большие надежды, в итоге сбиваются с пути.

Криштиану не всегда играл наилучшим образом, но он был очень сосредоточен. Он много работал, ни на что не отвлекаясь. Благодаря этому ему удалось достичь невероятного уровня. Он, безусловно, является самым важным игроком в истории португальского футбола", — сказал бывший игрок сборной Португалии.