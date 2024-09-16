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Теллес о том, как Роналду убедил его перейти в «Аль-Наср»: «Он позвонил и сказал: “Приезжай и наслаждайся”. Когда я вел переговоры, Криштиану сказал, что все уладит»

Защитник покинул саудовский клуб минувшим летом и сейчас выступает за «Ботафого».

«Он позвонил мне, когда об этом начали говорить. Он сказал мне: “Приезжай сюда [в Саудовскую Аравию] и наслаждайся, страна открывается для футбола”.

Когда я еще вел переговоры, он позвонил мне и сказал, что все уладит. Вы несете ответственность за то, чтобы делать все от вас зависящее, если вас пригласил именно он", — сказал Теллес в интервью Globo Esporte.

«У Роналду есть власть в любых вопросах из-за его имиджа и достижений. Он хочет видеть лучших». Теллес про слухи, что Криштиану повлиял на назначение Каштру тренером «Аль-Насра».