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Дзюба о своем трансфере в «Зенит» и переходе Соболева: «Вообще разные ситуации, никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой»

Соболев перешел в петербургский клуб из «Спартака» в конце августа.

Источник: Sports

— Многие сравнивают трансфер Соболева в «Зенит» с вашим переходом в питерский клуб.

— Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой. С кем-то сравнивать смысла нет.

— Совсем не видите сходства?

— Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьет и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за «Зенит».

— Самое смешное сравнение про себя, которое вы слышали?

— Питер Крауч, — сказал нападающий «Акрона».