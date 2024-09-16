Дзюба о своем трансфере в «Зенит» и переходе Соболева: «Вообще разные ситуации, никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой»

— Многие сравнивают трансфер Соболева в «Зенит» с вашим переходом в питерский клуб.
— Вообще разные ситуации. Как и мы с Соболевым в принципе разные. Никаких параллелей не может быть. У него свой путь, а у меня — свой. С кем-то сравнивать смысла нет.
— Совсем не видите сходства?
— Наверное, будут сравнивать по антропометрическим данным. Думаю, что лучшим сравнением будет посмотреть, сколько Соболев забьет и отдаст, когда уже отыграет какой-то период за «Зенит».
— Самое смешное сравнение про себя, которое вы слышали?
— Питер Крауч, — сказал нападающий «Акрона».