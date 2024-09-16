Филимонов: если бы душа не болела за российский футбол, я бы помидоры выращивал

Слышал такую фразу, что человек заканчивает с футболом по двум причинам: не может или не хочет. Для себя я вывел ещё третью формулировку — вычеркнули. У меня было несколько ситуаций в жизни, когда есть желание и возможность, но никому не нужен и никуда не зовут. Я и в Узбекистан уезжал, когда в России никому был не нужен, правда, в пляжный футбол немного по другой причине пошёл. Тогда я играл в КФК, но тоже никому нужен не был.