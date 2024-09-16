«Аль-Наср» не смог обыграть иракский клуб в матче азиатской Лиги чемпионов

Азиатская Лига чемпионов в новом сезоне проходит в новом формате, похожем на формат еврокубков. 24 участника основного раунда разделены на две лиги по географическому принципу («Запад» и «Восток») по 12 команд, и каждая из команд должна провести на этапе восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде). Первые восемь команд из каждой лиги выйдут в ⅛ финала.