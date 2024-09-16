«Аль-Наср» не смог обыграть иракский клуб в матче азиатской Лиги чемпионов

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Саудовский «Аль-Наср» в отсутствие португальского футболиста Криштиану Роналду не смог победить на выезде иракский клуб «Аль-Шорта» в матче азиатской Лиги чемпионов.
Встреча команд из лиги «Запад» прошла в понедельник в иракской Кербеле и завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Мохаммед Давуд (24-я минута), у гостей — Султан Аль-Ганнам (14).
Ранее сообщалось, что Роналду не смог полететь с «Аль-Насром» на матч в Ирак из-за того, что у него была выявлена инфекция.
Азиатская Лига чемпионов в новом сезоне проходит в новом формате, похожем на формат еврокубков. 24 участника основного раунда разделены на две лиги по географическому принципу («Запад» и «Восток») по 12 команд, и каждая из команд должна провести на этапе восемь матчей (четыре дома и четыре на выезде). Первые восемь команд из каждой лиги выйдут в ⅛ финала.