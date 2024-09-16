Минское «Динамо» победило «Днепр» в чемпионате Беларуси

Встреча на поле динамовской арены прошла с большим преимуществом хозяев, которые забили по голу в каждом тайме. Перед самым перерывом отличился бразильский легионер минчан Раи, а на 76-й минуте игры его соотечественник Педро Игор реализовал пенальти. Подопечные Вадима Скрипченко еще не проигрывали в матчах нынешнего чемпионата — у них 12 побед и 5 ничьих.



Результаты остальных игр этого тура: «Неман» (Гродно) — «Ислочь» (Минский район) — 0:3, «Сморгонь» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 0:4, «Нафтан» (Новополоцк) — «Динамо» (Брест) — 3:6, БАТЭ (Борисов) — «Витебск» — 1:0, «Арсенал» (Дзержинск) — «Славия» (Мозырь) — 1:1, «Слуцк» — «Шахтер» (Солигорск) — 0:0, «Минск» — «Гомель» — 3:1.



Положение в группе лидеров: «Неман» — 43 очка (20 матчей), «Торпедо-БелАЗ» — 42 (20), «Динамо» (Минск) — 41 (17), «Динамо» (Брест) — 38 (21). Список лучших бомбардиров возглавляет габонский нападающий «Гомеля» Роди Джуниор Эффаге, в активе которого 13 забитых мячей. По 12 мячей в активе брестских динамовцев Михаила Гордейчука и Егора Корцова.



В следующем туре встречаются:



20 сентября

«Торпедо-БелАЗ» — «Минск», «Витебск» — «Динамо» (Минск)



21 сентября

«Гомель» — «Нафтан», «Шахтер» — «Неман»



22 сентября

«Ислочь» — БАТЭ, «Днепр» — «Сморгонь», «Динамо» (Брест) — «Арсенал».