Тренер «Штутгарта» Хенесс об 1:3 с «Реалом»: «Куртуа — один из лучших вратарей мира, он сыграл решающую роль. Мы были так близки к победе — и они забили, когда мы

«Штутгарт» способствовал тому, что это была незабываемая ночь. Сегодня мы гордимся собой. Я напомнил игрокам о том, чего мы хотели добиться, и почти все, что мы планировали, было выполнено. С другой стороны, мы были так близки к победе. Мы получили огромный опыт и будем использовать его в следующих матчах.