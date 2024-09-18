Мостовой о новом формате ЛЧ: «Он станет плюсом для богатых клубов, все равно только они будут играть в ¼. Главное, что команды будут вылетать, а не падать в другие турниры»

Но в четвертьфинале обновленной Лиги все равно будут играть только богатые клубы. Так что нынешний формат станет плюсом для богатых. Посмотрим, как будет выглядеть таблица, сколько очков нужно будет для прохода в следующий раунд. Футбол уже давно стал бизнесом, где крутятся большие деньги«, — сказал бывший игрок “Спартака”, “Сельты” и сборной России.