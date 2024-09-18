«Черноморец» включил Лебеденко в тренерский штаб: «Это качественное усиление. Игоря все знают как игрока, у которого была блестящая карьера»

Это настоящий профессионал, он постоянно хочет развиваться. Я считаю, что опыт Игоря Владимировича, его желание и стремление познавать что-то новое, то, насколько он глубоко погружается в детали всех процессов, его профессионализм и человеческие качества помогут нам стать еще лучше, еще сильнее. Мы рады, что Игорь Владимирович к нам присоединился", — сообщил Василенко.