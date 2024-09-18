Директор «Акрона» Задоян о Дзюбе: «Договорились очень быстро. Его уровень не поддается сомнению. Артем сохраняет очень сложные и важные мячи для команды»

— Как таковых сложностей в выборе нет, поскольку уровень Дзюбы не поддается сомнению. Мы сели за стол переговоров, быстро обо всем договорились. Поговорили, рассказали ему о том пути, который мы прошли, о нашей команде, о том, как эта команда собиралась и строилась. Все это обсуждали, для того чтобы у футболиста, приходящего к нам, было понимание, куда он идет. Сошлись на том, что это интересно и ему, и нам, — сказал Задоян.