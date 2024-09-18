Вилья о Ямале: «Сравнивать его с Месси — ошибка, то же касается Холанда, Мбаппе и любого игрока. Ламин — уникальный игрок, мы не знаем, где его предел»

-Ламин — особенный игрок, он уникален, мы не видели ничего подобного раньше. Дело не в том, что он молод и развит не по годам, но я много раз говорил, что сравнивать игроков с Месси — ошибка. Это касается любого футболиста, будь то Ламин, Холанд, Мбаппе….
Его нельзя сравнивать с Месси, потому что Лионель отличается от всех. Но то, что делает этот парень, и вправду заставляет нас думать, что мы не знаем, где его предел.
— Я полагаю, что с Месси было легко играть.
— По правде говоря, да. Тот, кому трудно играть с таким игроком, наверняка находится не на своем месте, — сказал бывший нападающий «Барселоны».