Вилья о Ямале: «Сравнивать его с Месси — ошибка, то же касается Холанда, Мбаппе и любого игрока. Ламин — уникальный игрок, мы не знаем, где его предел»

-Ламин — особенный игрок, он уникален, мы не видели ничего подобного раньше. Дело не в том, что он молод и развит не по годам, но я много раз говорил, что сравнивать игроков с Месси — ошибка. Это касается любого футболиста, будь то Ламин, Холанд, Мбаппе….